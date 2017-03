El logo del PSOE se ha convertido en el último reclamo de moda en Estados Unidos. La firma de ropa Urban Outfitters (siempre en el centro de la polémica) ha puesto a la venta unas camisetas que reproducen el que es desde hace cuatro décadas el célebre logo del Partido Socialista Obrero Español.

Varios tuiteros son quienes han descubierto en la web de la firma las camisetas. En realidad, Urban Outfitters solo es el distribuidor de las mismas y la marca que las fabrica lleva por nombre Stussy y es de origen californiano. Se fabrican de la S a la XL, con fondo rosa, y su precio original es de 34 dólares (31,50 euros) pero quienes quieran hacerse ahora con ellas están de suerte, porque están rebajadas un 25%.

El logo del PSOE estampado en una camiseta de Urban Outfitters.

El célebre logo de la rosa firmemente agarrada por un puño fue creado en 1977 por el pintor, escultor y diseñador gráfico José María Cruz Novillo. Además del emblema del PSOE, ha creado otros como los del diario El Mundo, la cadena COPE, Correos, Endesa, Repsol, Renfe... y ha realizado los carteles de La Escopeta nacional, El Sur, El espíritu de la colmena, La familia de Pascual Duarte, Mamá cumple 100 años...

Pepe Cruz Novillo, hijo del diseñador y también creador gráfico, ha comentado el asunto en Twitter y lo ha calificado como "sorpresa desagradable".

Gracias @jacobssanchez , menuda sorpresa desagradable. — Pepe Cruz Novillo Jr (@ppcruznovillojr) 21 de marzo de 2017

Cruz Novillo ha hablado por teléfono con el diario El Español y ha explicado que no ha autorizado su uso con estos fines, que se encuentra "desfavorablemente sorprendido" y que "son cosas que no deberían ocurrir". "Es bastante chocante y halagador desde el punto de vista profesional. Digamos que es un testimonio de un éxito que más vale que no se produjera en estas condiciones", cita este diario.

Escándalos de Urban Outfitters Escándalos de Urban Outfitters



1 of 14 Comparte esta galería:





Échale un vistazo al Facebook de Tendencias. ¡SÍGUENOS!

Ve a nuestra portada Facebook Twitter Instagram Pinterest