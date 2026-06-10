Llama la atención la corbata que ha llevado Óscar Puente delante del papa León XIV

Lo avisaba a primera hora y lo ha cumplido. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha publicado varias fotos del acto que ha compartido con el papa León XIV en Barcelona en la segunda etapa del viaje del sumo pontífice tras pasar tres días en Madrid.

El papa ha estado en la la Abadía de Montserrat donde ha pedido, tras rezar el rosario, renunciar a las "palabras hirientes, los juicios precipitados, las murmuraciones y las calumnias". "Aprendamos a custodiar y cultivar el amor en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos y en las comunidades cristianas", ha señalado.

Además, durante su discurso, el papa León XIV se refirió a la imagen de la Virgen de Montserrat, conocida popularmente como la Moreneta, como un símbolo de fraternidad y comunión.

Unas palabras que ha escuchado el propio Puente, que a primera hora de la mañana avisaba de que iba a llevar una corbata de lo más especial.

"Cada año, siendo alcalde, tenía por costumbre vestir la corbata del equipo de rugby de mi ciudad, cuando ganaba un título. Hoy en mi jornada con el Papa, vestiré la del @VRAC por su título del domingo", ha escrito el responsable de Transportes.

En otro mensaje en X, Puente ha comentado: "Hoy acompaño al Papa León XIV durante su visita a Barcelona, en una jornada marcada por la reflexión y el compromiso. Primera parada, la Abadía de Monserrat. Un lugar lleno de simbolismo y esperanza".

En un mensaje más, todos citando el primer tuit de la corbata, ha dicho: "En el acto he coincidido con Don Ricardo Blázquez y Don Luis Arguello, entrañables amigos de mi etapa en Valladolid".

En una de las imágenes que ha compartido se puede ver que ha estado en primera fila, muy cerca del pontífice y al lado del presidente de la Generalitat, Salvador Illa y de la ministra de Igualdad.