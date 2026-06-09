¿Quién va a ganar el Mundial 2026? Participa en la encuesta de 'El HuffPost' y elige tu selección favorita

El Mundial 2026 arranca con varios favoritos. La selección española, por supuesto, es una de ellas, pues llega a la cita como actual campeona de Europa. Pero hay otros nombres: Argentina, que defiende el título, Francia y sus grandes estrellas, o Alemania, que siempre ha destacado por ser una máquina competitiva.

Estados Unidos, México y Canadá ya están preparados para acoger la gran cita del deporte rey. Y aunque los horarios de los partidos no son los mejores (si vives en España) y los precios de las entradas han echado atrás a muchos aficionados que pretendían viajar, una copa del mundo siempre va a crear expectación.

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La afición española está ilusionada. A pesar de las lesiones de algunos jugadores clave, que aún así es de esperar que lleguen a los partidos importantes, algunos tienen en mente el Mundial 2010, cuando la selección consiguió su primera estrella. Desde entonces, nunca España había sido tan favorita como ahora. ¿Es el momento de conseguir el tan ansiado segundo título?

Futbolistas como Lamine Yamal, Rodri, Nico Williams o Pedri invitan a soñar. Pero tendrán que vencer a rivales como Mbappé, Vinicius, Bellingham o Haaland, y sin olvidar a dos figuras que juegan su último Mundial y querrán despedirse a lo grande: Messi y Cristiano Ronaldo.

Teniendo en cuenta todos estos factores, seguro que ya has hecho tus cábalas y has pensado quién puede llegar a la final y ganarla. En El HuffPost hemos preparado una encuesta en la que eliges quién crees que va a ganar el Mundial. Aparecen todas las selecciones que compiten, así que puedes escoger a cualquiera de ellas.