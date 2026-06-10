La reina Letizia, por tercera vez en España con el papa León XIV: triplete de blanco y su curioso gesto en la Sagrada Familia que todos podemos entender

Los reyes Felipe y Letizia en la Sagrada Familia de Barcelona esperando al papa León XIV para la Santa Misa

La visita apostólica del papa León XIV a España va llegando a su fin. Tras una intensa estancia en Madrid que se prolongó del 6 al 9 de junio de 2026, llegó el momento de Barcelona, parada intermedia de su santidad antes de cerrar en Canarias para honrar el viaje que quiso y no pudo hacer el papa Francisco.

Después de un primer día de rezos y vigilias, el gran día llegó el 10 de junio con su visita al centro penitenciario Brians 1 y su paso por Montserrat. El plato fuerte fue el final de la jornada, cuando tras un recorrido por la ciudad condal a bordo del papamóvil, llegó a pasadas las 19:15 horas a la Sagrada Familia, donde se le esperaba para oficiar una Santa Misa y bendecir la Torre de Jesús.

La reina Letizia, vestida de blanco y muy sonriente a la espera del papa León XIV en la Sagrada Familia de Barcelona Kike Rincon/ Europa Press vía Getty Images

Eran las 19:00 horas del 10 de junio de 2026 cuando los reyes Felipe y Letizia hicieron su aparición en la basílica ideada por Antonio Gaudí. La fecha no era casual. Ese mismo día de 1926 moría el arquitecto. Un siglo después de su fallecimiento se le rindió homenaje con una Santa Misa en su gran obra inacabada –que de hecho sigue haberse finalizado completamente- y la bendición de la Torre de Jesús.

De Letizia llamaron la atención dos cosas, una más que otra, la verdad. La primera es que ha hecho pleno con el privilegio de blanco. Tres veces ha visto al papa en esta visita apostólica en España, y las tres se ha vestido con este color de reina de una casa real que se mantuvo fiel al catolicismo en la Reforma Protestante.

Felipe VI mirando a la reina Letizia y ella alzando la mirada para contemplar la Sagrada Familia mientras esperaban al papa León XIV Kike Rincon/ Europa Press vía Getty Images

Las dos primeras tuvieron lugar en Madrid, y la tercera ha sido en Barcelona. Y en todas las ocasiones ha llevado un vestido blanco, pero sin mantilla, ni velo. Eso sí, no ha sido tan rompedora como su suegra, que para su encuentro con León XIV, su séptimo papa, fue de blanco, pero con pantalones. Nunca antes una reina se había presentado ante el papa en pantalones.

Para este acto tan relevante en Barcelona, la esposa de Felipe Vi recuperó el vestido blanco de Redondo Bland que había estrenado el 19 de mayo de 2025 en la misa de inicio de Pontificado del Papa León XIV en el Vaticano.

El otro aspecto llamativo, y que sorprendió más que el vestido blanco, fue el gesto que tuvo Letizia al llegar a la Sagrada Familia. La reina no podía parar de mirar hacia arriba y admirar este edificio único en el mundo, de una belleza como no hay otra igual y que sin duda le ha cautivado.

Tanto es así que mientras Felipe VI charlaba con las autoridades, entre ellas Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ella seguía sin poder apartar la vista de la fachada de la Pasión, donde se produjo el recibimiento. El lema de la visita papal es ‘Alzad la mirada’, y Letizia desde luego se lo tomó al pie de la letra. Es tan bello el templo, que todos -o casi todos- podemos entender que se tomara unos instantes para admirarlo de cerca.

Felipe VI saluda a León XIV junto a la reina Letizia, que hace uso del privilegio de blanco en la Sagrada Familia de Barcelona Kike Rincon/ Europa Press vía Getty Images

Eran las 19:16 horas cuando León XVI llegó al templo. Junto a él se encontraba Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona. Siguiendo la tradición, tanto Felipe como Letizia se inclinaron ante el santo padre, que por cierto, también miró hacia arriba para admirar el monumento, aunque no con tanta intensidad como la reina.

La niña de 13 años que explicó la Torre de Jesús

Seguidamente, fueron caminando ambos jefes de Estado con la reina un poco detrás hasta que se encontraron con una adolescente de 13 años llamada Valentina, que tuvo un papel fundamental en este tarde tan emotiva en Barcelona.

Este fue uno de los momentos más bonitos de este acto. Valentina tiene síndrome de Leber, solo distingue luces y sombras, pero gracias a la Sagrada Familia y a la ONCE ha podido explicar al papa y a los reyes cómo es la Torre de Jesús debido a la reproducción que han construido y que la joven fue explicando con todo lujo de detalles.

Al terminar, el papa le entregó un rosario que Valentina agradeció emocionada (y no pidió más regalos para otros, como la infanta Cristina). "Lo guardaré para siempre", dijo la niña.

Los reyes Felipe y Letizia, camino al presbiterio para la Santa Misa oficiada por el papa León XIV en la Sagrada Familia de Barcelona EFE | Alejandro García

Posteriormente, el papa bajó a la cripta, encendió una vela y rezó ante la tumba de Gaudí. Mientras, Felipe y Letizia se acercaron entre aplausos al presbiterio, donde siguieron la misa que minutos después ofició León XIV.

"No podemos creer en Jesús y promover la guerra", fueron algunas de las palabras que pronunció el papa: "No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria", añadió también el papa en una homilía realizada en castellano, en catalán y en latín.

Los reyes Felipe y Letizia se inclinan al acercarse al altar en la Sagrada Familia en la misa oficiada por el papa León XIV Pau de la Calle

León XIV no olvidó a Gaudí, del que dijo que fue un "arquitecto ardiente de fe, el venerable Antoni Gaudí, que concibió estos espacios con el deseo de narrar los misterios de la vida del Señor", expresó también el santo padre en esta liturgia previa a la bendición de la Torre de Jesús, con la que el sueño de Gaudí está cada vez más cerca de completarse. Tras la finalización de la cruz central, la Basílica de la Sagrada Familia ha alcanzado una altura total de 172,5 metros, consagrándose como la edificación religiosa más alta del mundo, además de ser el símbolo más reconocible de Barcelona.