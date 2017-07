Qatar se apresura a responder al cuarteto árabe tras la prórroga del ultimátum

Qatar se apresuró hoy a dar una respuesta a los cuatro países árabes que le presentaron una lista de exigencias para retomar las relaciones diplomáticas, rotas hace casi un mes, horas después de que se anunciara una prórroga del ultimátum.

Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Baréin concedieron una extensión de 48 horas del plazo de diez días que habían dado a Doha para ceñirse a sus trece demandas, que expiraba en la madrugada de hoy, con el objetivo de cerrar la crisis diplomática más aguda de la historia del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

La prórroga fue considerada por el cuarteto como un "periodo de gracia" después de que Kuwait, país mediador en la crisis, les comunicase la intención del emir qatarí, Tamim bin Hamad al Zani, de dar una respuesta formal a sus peticiones.

A diferencia de su postura en los primeros diez días desde que el cuarteto árabe presentase sus exigencias, en los que las autoridades cataríes dejaron expirar el tiempo mientras llevaban a cabo unas maratonianas reuniones diplomáticas, hoy tardaron pocas horas en tomar una posición oficial.

El ministro de Asuntos Exteriores qatarí, Mohamed bin Abderrahman al Zani, viajó a Kuwait y entregó la respuesta del emir al jefe de Estado de Kuwait, Sabah al Ahmad al Yaber al Sabah, aunque su contenido no ha sido desvelado.

PRESIÓN INTERNACIONAL

Además de los esfuerzos de Kuwait, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Sigmar Gabriel, viajará mañana a Qatar, Arabia Saudí y EAU para tratar de mediar en la crisis, que preocupa a la comunidad internacional más allá del golfo Pérsico.

El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, telefoneó hoy a las autoridades de Baréin, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, hablase el domingo por separado con los mandatarios de Arabia Saudí, EAU y Qatar.

Uno de los detonantes de la actual crisis fueron unas declaraciones supuestamente falsas atribuidas al emir qatarí, que contenían críticas a las políticas de sus vecinos del Golfo y que fueron difundidas a finales de mayo por hackers que habían saboteado la agencia oficial qatarí, QNA.

Los cuatro países árabes desoyeron las explicaciones de Doha, aplicaron días después un bloqueo a las páginas web de los medios cataríes -entre ellos la cadena de noticias panárabe Al Jazeera- y el 5 de junio anunciaron la ruptura de relaciones, a la que se sumaron otros Gobiernos árabes y de Estados de mayoría musulmana.

