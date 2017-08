El vídeo de un nazi disparando a antifascistas que indigna en EEUU

Un vídeo de las marchas nazis del pasado 12 de agosto en Charlottesville (Virginia, EEUU) está indignando a Estados Unidos.

La grabación muestra a uno de los nazis que se manifestó por esta localidad estadounidense sacando una pistola y disparando contra un grupo de manifestantes antifascistas.

Tras disparar, el hombre se da media vuelta y se marcha tan tranquilo, sin que la Policía acuda a detenerle.

El vídeo ha sido publicado este sábado por la Unión de Libertades Civiles Americanas de Virginia (ACLUVA, en sus siglas en inglés) en Twitter:

WATCH: Man fired at another person in Charlottesville on Aug. 12. We handed 📹 to LE agencies. The man has been arrested & charged w a crime. pic.twitter.com/0vrXq4zNC0 — ACLU of Virginia (@ACLUVA) 26 de agosto de 2017

La falta de respuesta policial en aquel momento ha indignado a muchos:

"Ahora imagina que hubiera sido un hombre negro, mejicano o musulmán. Le habrían matado allí mismo".

"La Policía debía haberle detenido. Punto. Esto es más que inaceptable".

"Ese animal abrió fuego contra la multitud. La Policía tenía que haberlo detenido en el sitio".

Según explicó la Asociación en otro mensaje, enviaron el vído al FBI el pasado 17 de agosto y al Departamento de Policía de Charlottesville el día 20.

RT if you believe Charlottesville police should release their full tactical plan & training materials for Aug. 12. pic.twitter.com/eZi3DZ2b3B — ACLU of Virginia (@ACLUVA) 27 de agosto de 2017

Esto ha permitido que, según The Daily Progress, Richard Wilson Preston, de 52 años, fuera arrestado este sábado.