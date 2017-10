En directo: El Sabadell analiza esta tarde si cambiar su domicilio social fuera de Cataluña

12:17 Rivera lamenta la "fuga" de empresas

Mientras Puigdemont y Junqueras siguen en su mundo fracturando a la sociedad catalana , empresas y empleo huyen de Cataluña. Qué triste. https://t.co/lZfGzKfupa — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 5 de octubre de 2017

12:15 La CUP llama a analizar cómo controlar puertos y aeropuertos catalanes

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha llamado a analizar la forma de controlar puertos y aeropuertos para hacer efectiva la independencia de Cataluña, porque cree que no vale con una simple declaración de independencia en el Parlament.

"Este Parlament ha hecho muchísimas declaraciones que después han quedado en papel mojado o sin efectividad. Uno de los elementos pasa por el control del territorio", ha dicho en una entrevista de Nació Digital recogida por Europa Press, en la que ha puesto como ejemplo de ese control el dominio de los puertos y aeropuertos.

12:05 El Sabadell se dispara en bolsa

Sabadell se disparaba más de un 3% en Bolsa tras conocerse que su consejo de administración se reunirá esta tarde para analizar el cambio de su domicilio social ante las tensiones de Cataluña. El mercado acogía la noticia sobre la entidad catalana con un impulso del 3,08% en torno a las 12.00 horas, incrementando el precio de la entidad hasta los 1,64 euros por acción. El valor, que encabezaba las subidas del Ibex a mediodía, se ha dado así la vuelta después de experimentar una caída del 3,3% en los primeros compases de la sesión.

11:58 Zoido responde a Aznar

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dicho que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es la persona más capacitada para resolver el "problema de secesión" en Cataluña y que nuevas elecciones generarían "incertidumbres" por lo que ha pedido unidad.

Zoido ha respondido así al comunicado de la fundación FAES, dirigida por Aznar, en la que se pide la intervención del Gobierno o la convocatoria de elecciones.

11:45 Los policías nacionales abandonan su hotel en Pineda del Mar

Los policías abandonan su hotel en Barcelona

Los policías nacionales abandonan su hotel en Pineda del Mar (Barcelona), este jueves. Se les ha acabado ya el contrato y estaba previsto que se marcharan este jueves. Los agentes han sido objeto de escraches estos últimos días y la Fiscalía ha abierto una investigación.

11:36 El tuit que muestra lo que le pasaría al Papa si media entre Rajoy y Puigdemont arrasa en Twitter

El tuitero España Bizarra (@espanabizarra) ha publicado un ingenioso tuit en el que aprovecha el parecido de un personaje de Juego de Tronos con el Papa Francisco para ilustrar el duro trabajo que le espera al supuesto mediador.

En el citado tuit, aparece a la izquierda una imagen del Papa Francisco sonriente bajo el texto "cuando te ofreces a mediar entre Rajoy y Puigdemont". A la derecha, se muestra al personaje de Juego de tronos Gorrión Supremo —muy parecido al Papa, pero en desaliñado—, encarnado por el actor Jonathan Pryce, bajo el texto "dos semanas después".

Cuando te ofreces a mediar entre Rajoy y Puigdemont // Dos semanas después pic.twitter.com/6gJmFPPmT4 — España Bizarra (@espanabizarra) 4 de octubre de 2017

11:33 Rivera rechaza una mediación y le pide a la Iglesia que no se meta en política

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este jueves que si la mediación en Cataluña es para convencer al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no incumpla la ley, le parece bien, pero que lo que rechaza es un "chantaje" en el que el dirigente autonómico amenace con agitar la calle si no se satisfacen sus demandas.

"Una cosa es intentar convencer a Puigdemont de que pare el golpe", y en ese caso "yo también medio", y "otra cosa es mediar con el que da el golpe", ha declarado en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.

"Lo que no voy a aceptar es el chantaje de: O ustedes me dan lo que yo quiero, o doy el golpe, el lunes tienen un millón y medio de personas en la calle y me voy a buscar apoyos internacionales", ha señalado, convencido de que la semana que viene el Parlament aprobará una declaración unilateral de independencia.

11:32 Albiol denuncia amenazas de muerte

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha denunciado ante los Mossos d'Esquadravarias "amenazas de muerte" dirigidas a él y a su familia a través de Twitter, ante las que ha asegurado: "Pueden tener la seguridad que no me van a callar".

Mi familia y yo estamos recibiendo varias amenazas de muerte. Las voy a denunciar y pueden tener la seguridad que no me van a callar pic.twitter.com/men7OE0eC6 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 4 de octubre de 2017

11:29 La Asamblea Nacional de Québec condena el autoritarismo del Estado español

La condena ha salido adelante de manera unánime en la Asamblea de Québec.

11:17 Banco Sabadell sopesa cambiar su domicilio social

Imagen de archivo del logo del Banco Sabadell

El consejo de administración de Banco Sabadell ha convocado una reunión extraordinaria en la tarde de este jueves para analizar el cambio del domicilio social de la entidad ante la incertidumbre que está originando el proceso independentista, según Europa Press.

Las ciudades candidatas son Madrid, Alicante y Oviedo.

10:50 Aznar acusa a Rajoy de "inacción"

El presidente de FAES asegura que el Gobierno tiene que actuar ya "y si no encontrara el ánimo para hacerlo o hubiera de reconocer su incapacidad, entonces debería otorgar a los españoles la posibilidad de decidir" qué gobierno quiere para esta "situación crítica". Lee más sobre esta noticia en esta nueva información.

10.11 La portada del diario francés Libération

El diario francés Libération pone al rey Felipe VI boca abajo con este titular: "Cataluña, Las Vegas, Corea del Norte... ¿La historia se ha vuelto loca?"

10.09 Ábalos vuelve a pronunciarse sobre el artículo 155

Ábalos (PSOE), sobre la aplicación del artículo 155: "No se nos ha pedido apoyo explícito porque no se nos ha planteado aún". "Hay una presión tremenda sobre el PSOE y no así sobre quién tiene que tomar la decisión" que es de quien "tiene la responsabilidad de dirigir el país", se queja el secretario de Organización socialista.

10.00 Exclusiva de Esther Palomera

Buenos días, arrancamos este viernes con esta exclusiva: Solana, Zapatero y Osoro son algunos de los nombres sobre la mesa para una negociación entre el Gobierno y Puigdemont. En esta noticia de Esther Palomera puedes leer más detalles.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, el pasado miércoles

Así te contamos en directo la jornada del 4 de octubre.