El bebé sirio convertido en símbolo de la resistencia tras perder un ojo

El pequeño Karim, un bebé que aún no ha cumplido los dos meses, se ha convertido en símbolo de la resistencia de las ciudades siria sitiadas por la guerra. Su madre falleció en el mismo bombardeo en el que el crío perdió su ojo izquierdo por la metralla, que le causó también severos daños en el cráneo. Su dramática historia ha desatado una campaña de solidaridad en las redes.

"The strike killed his mother and left Karim blind in his left eye and with a partially crushed skull. But the infant survived and his photograph is now being shared on social media networks globally." #SolidaritywithKarim #Syria https://t.co/a1GAsMbDKd

El pequeño y su madre vivían en el Guta oriental, una región aledaña a Damasco sitiada por las fuerzas del régimen de Al-Asad, junto a otras 400.000 personas. Es un bastión rebelde y el mayor cerco de la guerra siria, que se mantiene desde 2013 e implica unas duras condiciones de vida para la población civil atrapada, que además de los bombardeos cotidianos por parte de las fuerzas gubernamentales sufre falta de alimentos y medicinas.

El bombardeo que hirió a Karim y mató a su madre ocurrió el 29 de octubre. Los enfrentamientos en esta región se han recrudecido desde principios de noviembre, cuando el régimen inició una campaña de bombardeos para reducir a las tropas rebeldes que controlan este reducto.

La imagen del Karim ha provocado una campaña de solidaridad que ha llevado a numerosos residentes de Guta a hacerse fotos posando con la mano tapando uno de sus ojos.

Vecinos de Duma, localidad de Guta Oriental cercana a la de Karim que es controlada por los rebeldes, posan para solidarizarse con el bebé.

Una niña residente en la localidad sitiada de Duma.

Un niño de Duma posa para la campaña de solidaridad con Karim.

Combo de fotos de residentes en la ciudad sitiada de Duma participando en la campaña.

La iniciativa, ideada por un fotógrafo freelance que colabora ocasionalmente con AFP desde Guta, según ha informado esta agencia, se ha extendido rápidamente por las redes. Muchas personas de fuera de Siria se han sumado a ella utilizando el hashtag #SolidarityWithKarim. Su difusión ha llegado hasta las Naciones Unidas, donde el embajador británico Matthew Rycroft ha tuiteado una foto de sí mismo en el Consejo de Seguridad con su mano derecha tapando uno de sus ojos.

When we sit around the #UNSC & warn that inaction will mean more people are going to die. More schools bombed. More children scarred. This is what we mean.



We must see an end to the bombardment & siege of #EasternGhouta.#SolidarityWithKarim pic.twitter.com/8Io85VlDdF