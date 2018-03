Puigdemont esquiva a las autoridades de Finlandia y regresa a Bélgica

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ya no está este sábado en Finlandia. Así lo ha confirmado su abogado, Jaume Alonso Cuevillas:

"Confirmo que el Presidente Puigdemont ya no está en Finlandia", ha escrito en un tuit de su cuenta personal, donde ha añadido que "seguirá, como siempre, a disposición de la justicia belga, donde tiene fijada su residencia".

Minutos antes lo había adelantado el diputado Mikko Kärnä, del partido liberal Partido del Centro, desde su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que se marchó a Bélgica la tarde del viernes.

Just received info from president @KRLS of #Catalonia that he is no longer in #Finland. He departed to Belgium last evening. My press release attached. pic.twitter.com/7WdsjZgswS