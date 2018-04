Las traducciones al español en Twitter son de lo mejor que vas a leer hoy

Si tienes cuenta en Twitter, seguro que has visto varios mensajes en los que aparecen banderas de distintos países junto a una palabra que se repite y al final la de España con una palabra o frase completamente distinta.

En la última semana de marzo se han multiplicado los tuits con este patrón, a raíz de varios mensajes que ironizaban sobre cómo se traducían al español los nombres de películas y series.

Mensajes como estos:

Pero el tema se ha ido de las manos y ha pasado de bromear sobre series y televisión, a traducir todo lo traducible.

Los usuarios de Twitter han sacado a relucir su ingenio y nos han dejado perlas como estas. Que las disfruten:

🇩🇪 Perdona, me dejas pasar 🇫🇮 Perdona, me dejas pasar 🇮🇹 Perdona, me dejas pasar 🇬🇧 Perdona, me dejas pasar 🇪🇸 Que te quites de en medio puto gilipollas de mierda payaso, que asco le tengo a la gente ME CAGO EN DIOS

🇺🇸 You too

🇮🇹 You too

🇩🇪 You too

🇯🇵 You too

🇫🇷 You too

🇦🇷 You too

🇦🇺 You too

🇪🇸 U dos.