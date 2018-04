Críticas a Lobo Carrasco por lo que todo el mundo vio en pleno directo de 'El Chiringuito'

El Chiringuito de Jugones, en Mega, se ha consolidado como uno de los programas deportivos más vistos y reconocidos de la parrilla televisiva. El espacio televisivo de Josep Pedrerol destaca en las madrugadas de la cadena de Atresmedia por sus intensos debates sobre fútbol.

En la noche del miércoles, después de la victoria del Barcelona frente a la Roma, se vivió un tenso encontronazo entre los exfutbolistas Lobo Carrasco y Edwin Congo.

En un momento del programa, Congo llamó Lobito a Carrasco, un apelativo que no gustó nada al exjugador del Barça, que cargó contra su compañero de tertulia.

"Te ruego que me digas Lobo en vez de Lobito. Ahórrate esos calificativos, esos diminutivos que tú dices", dijo Carrasco.

"Es con cariño", replicó Congo.

"Yo nunca te diré Conguito, yo soy una persona seria, yo cuando vengo a este programa lo hago para hablar de fútbol. No te tomes libertades que yo no te he dado", le espetó de nuevo Carrasco.

"Me quito la correa y te la doy para que me castigues?

"Recuerda que cuando jugabas mucha gente te llamaba Lobito", le dijo Pedrerol.

"Te estás pasando", dijo Congo, visiblemente enfadado.

En Twitter, muchos han cargado contra el Lobo Carrasco por su actitud frente a Congo y la consideran "excesiva".

Al @lobo_carrasco se le ha ido la pinza con Congo. Se nota que ha pasado una mala noche con la chilena de Cristiano. — Antonio C. (@ankarma81) 4 de abril de 2018

Muy bien @Edwin_Congo buena leccion para el prepotente del lobo, siempre anda en las nubes — Miguel Garcia (@minagar02) 5 de abril de 2018

#ChiringuitoPolémica qué raro que siempre Lobo Carrasco se veo envuelto en enfrentamientos con compañeros. Vamos la prepotencia de siempre. Increíble el acoso a Congo. — 12🏆ⓗⓤⓡⓐⓒⓐⓝ ⓑⓛⓐⓝⓒⓞ ™ (@JJPurriM) 4 de abril de 2018

Ahora un diminutivo es despectivo... ay lobito lobito ... que difícil no quedar en ridículo.

Grande @Edwin_Congo . Una vez mas horrible @lobo_carrasco #ElChiringuitoDeMega — M (@mjollnirphoto) 5 de abril de 2018

@lobo_carrasco puede q @Edwin_Congo haya sido el último en llegar pero por su humildad y buen criterio de seguro el también ya tiene su puesto ganado en @elchiringuitotv "LOBITO" debería de tomar unas lecciones de humildad arto q le hacen falta pic.twitter.com/WUeos4v5sv — JHONATAN CHAVERRA (@Jhonatanjcs90) 5 de abril de 2018

Inundemos el twitter de carrasco con LOBITOOOOO!!!! — JoSc C. BaÑoS (@josepb38) 5 de abril de 2018

Es repelente el lobito. Y Congo un señor de los pies a la cabeza. — TheRealBono (@sirleon7) 4 de abril de 2018

el lobo carrasco ha tratado muy mal a congo, que mala actitud, todos los colombianos bravos. — Harold Ocampo (@ocampit) 5 de abril de 2018

Casi al final del programa, Congo quiso mandar un mensaje a los niños y se ha disculpado por lo ocurrido.