Laura Pausini aclara por qué hizo la pregunta que descolocó a Toñi Moreno

Laura Pausini ha hablado este lunes sobre el revuelo formado por el comentario que hizo a Toñi Moreno acerca de sus preferencias sexuales durante la presentación de Factor X, el nuevo concurso musical de Telecinco del que la cantante forma parte como jurado.

Pausini ha asegurado al blog Que no salga de aquí que no comprende el revuelo que se formó en redes sociales después de haberle preguntado a la presentadora de Viva la vida si le gustaban las mujeres. "Se me hace un poco raro que la gente comente eso porque simplemente hablamos de amor", afirmó.

Pausini estuvo el domingo en el programa de Toñi Moreno promocionando su nuevo disco Hazte sentir y a lo largo de la tarde hubo tal complicidad entre la invitada y la presentadora que Moreno terminó confesando que Pausini tenía todo lo que ella quería, como la voz y una hija. "Al marido te lo puedes quedar", dijo Moreno.

Pausini en un ataque de naturalidad le preguntó divertida: "¿Te gustan las mujeres?". Moreno reaccionó con titubeos, se puso roja como un tomate y aseguró que ya estaba viendo los titulares del día siguiente: "Laura Pausini saca a Toñi Moreno del armario".

Un día después, Pausini ha explicado por qué preguntó aquello a la presentadora. A lo largo de la entrevista las dos estuvieron hablando de muchas cosas personales, relacionadas con el amor y las relaciones de pareja. Pausini encontró en Moreno a una persona a la que confiar sus sentimientos.

"Al decirme que no le interesaba mi marido me salió como algo normal", se excusó.

"No la conocía, nunca la había visto. No es por falta de respeto, es que no sabía quién era y ahora lo sé. El caso es que me encontré tan a gusto con ella que me olvidé por completo que estaba la cámara encendida", explicó.

La cantante aseguró que Moreno es una mujer que le gusta mucho y una persona que puede llegar a ser una amiga de verdad.

