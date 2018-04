El comentario de Laura Pausini que ha dejado a Toñi Moreno con esta cara

Laura Pausini ha estado este domingo derrochando su habitual simpatía y naturalidad en Viva la vida, el programa de Toñi Moreno en Telecinco. La cantante está promocionando su nuevo disco Hazte sentir.

El mejor momento que ha dejado la entrevista ha sido sin duda cuando le ha preguntado a la presentadora, en un ataque de espontaneidad, si le gustaban las mujeres.

"A mí me encantaría cantar y me encantaría ser madre y no lo soy", ha confesado Moreno a Pausini a la que ha asegurado que tiene todo lo que ella quiere. "El marido te lo puedes quedar", ha soltado resuelta.

En ese momento y tras pensarlo un segundo, a la cantante se le ha iluminado la cara y con una sonrisa sincera ha preguntado: "¿Te gustan las mujeres?".

Moreno se ha puesto roja como un tomate y el público ha empezado a aplaudir hasta que la presentadora ha decidido jugar al despiste. "Un momento, que voy a salir... ¡Que voy a salir de este entuerto!", ha avanzado Moreno antes de asegurar: "No me gustan las mujeres, me gustas tú".

Después de unos momentos de complicidad con la cantante, la presentadora se ha levantado de su sitio y ha dado un par de vueltas por el plató diciendo: "Estoy colorada, sigue tú con el programa".

Recuperada la calma, Moreno ha afirmado: "Ya estoy viendo el titular, Laura Paussini saca del armario a Toñi Moreno. Pero no me importa".

Así ha sido el divertido momento:

Puedes ver el vídeo completo en la web de Telecinco pinchando aquí.