La portada de 'Sport' tras el sorteo del Barça-Roma que se le ha vuelto en contra

El FC Barcelona ha perdido este martes ante la AS Roma en el Stadio Olimpico (3-0) y ha sido eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones, pese al 4-1 de la ida en el Camp Nou, por lo que no estará en las semifinales por tercera temporada consecutiva y no podrá repetir el resultado de 2015, cuando se proclamó campeón.

Berlín y su Olympiastadion acogieron el 6 de junio de 2015 la final que el FC Barcelona ganó a la Juventus (1-3). Pero el Barça no ha podido prolongar su dominio en Europa desde entonces sino que empezó un retroceso que se alarga todavía, cayendo en los cuartos de final en tres ocasiones consecutivas.

Tras la derrota frente a la Roma, los usuarios han rescatado la portada del diario catalán Sport tras el sorteo de cuartos de final que emparejó al club blaugrana con el equipo romano.

"Un bombón", tituló el diario deportivo en grande.

Del "Queremos al Madrid" al "bombón". Sport nunca falla. pic.twitter.com/CDWgJsSXjX — Néstor Sáez (@NJSaez) 10 de abril de 2018

Pues se os ha atragantado el bombón @sport. Aunque lo habíais clavado con lo de que el Barça soñaba con el triplete, más bien va a tener pesadillas con el triplete de goles que le ha caído en Roma. pic.twitter.com/LaYeLZ4EYl — Crítica Política (@Criticpolitica) 10 de abril de 2018

Fantástica jugada de marketing de @sport. Su portada 'UN BOMBÓN' va a ser lo más visto esta noche en Twitter pic.twitter.com/kYSQZgGzwm — Jose Gavilán (@JoseGavilanR) 10 de abril de 2018