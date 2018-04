La razón por la que Aitana no estará en la final de 'Got Talent'

Aitana Ocaña, la segunda clasificada de Operación Triunfo 2017, ha compartido en su cuenta de Twitter un mensaje explicando que no va a poder asistir a la final de Got Talent, el programa de Telecinco al que iba a acudir con Ana Guerra, compañera de concurso, para cantar Lo malo.

"Me da mucha pena, pero hoy no voy a poder ir a Got Talent. Fui dos veces al médico y él llegó a la conclusión de que tenía que quedarme en absoluto reposo y así recuperarme. Espero que lo entendáis, a nadie le da más pena que a mí", ha escrito.

Un mensaje que ha sido muy comentado y aplaudido por sus seguidores que han mandando tuits de cariño y de apoyo y han instando a Aitana a que se mejore.

Hola a todos, me da mucha mucha mucha pena pero hoy no voy poder ir a @gottalentes fui dos veces al médico y él llegó a la conclusión que tenía que quedarme en absoluto reposo y así recuperarme. Espero que lo entendáis. A nadie le da más pena que a mi. Lo siento😭💛 — Aitana (@Aitana_ot2017) 11 de abril de 2018

La cuenta oficial del programa ha querido sumarse a los mensajes de apoyo a la cantante.

"¡Cómo lo sentimos, Aitana! 😞 Espero que te recuperes pronto, que eches 'pa' fuera lo malo' y que vengas a visitarnos junto a Ana Guerra en otra ocasión 🌟 Esta noche ya sabes, mantita y a disfrutar de la gran final".