El musical de 'El Intermedio' sobre la pelea de reinas que no vas a poder dejar de ver

El Intermedio lo ha vuelto a hacer. Su último número musical, a ritmo de Queen y sobre la pelea de las reinas Letizia y Sofía será de los que se recordarán durante mucho tiempo.

El Gran Wyoming, (con bigote Freddy Mercury), Dani Mateo y Gonzo han puesto cara y ritmazo a la banda en un número que ha dado voz a todos los protagonistas del memorable rifirrafe entre Letizia y Sofía en la catedral de Palma.

La reina Letizia, la reina Sofía, el rey Felipe y el rey emérito Juan Carlos... cada uno con lo suyo. ¡Disfrútalo!

El vídeo ha arrasado en redes sociales:

Me muero de 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🎤 #elintermedio

Ha sido espectacular!! Jajaja me parto

Lo q me he reido!!!!!🤣🤣🤣

The fucking masters of the universe.