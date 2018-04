Incredulidad por este alimento vegano que se encontró en una panadería

Una usuaria de Twitter ha compartido una fotografía de un cruasán en una panadería que está dando la vuelta al mundo por su aspecto.

Una pastelería situada en Londres comercializa ya cruasanes completamente veganos y que contienen carbón activado, un producto que "ayuda a desintoxicar los vasos sanguíneos", según informa Cuatro.

Este carbón es un producto de origen vegetal que está de moda en las llamadas "dietas desintoxicantes".

Un empleado del local asegura a Mashable que "este cruasán no tiene mantequilla", y la masa está hecha de "margarina de girasol, harina, carbón activado, azúcar y limón".

La tuitera asegura que está "bastante mejor de lo que parece".

La imagen tiene más de 40.000 Me gusta y numerosos comentarios.

¿Te lo comerías?

I feel like this might be a bit much, even for East London pic.twitter.com/cReZRIqzPe