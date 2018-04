A muchos sorprendió este viernes que Ciudadanos haya ofrecido a Manuel Valls, exprimer ministro francés, ser candidato a la ciudad de Barcelona en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2019.

También ha sorprendido en Francia, donde muchos medios de comunicación han recogido la información.

Sin embargo, ha llamado la atención el titular de un periódico local llamado La Semaine de Roussillon, dedicado a la información de Perpignan.

"Cataluña: el partido de extrema derecha Ciudadanos propone a Manuel Valls ser candidato en Barcelona", titula este periódico, que cita al periodista Jordi Barbeta, excorresponsal de La Vanguardia en Washington, quien define al partido de Albert Rivera como "la versión moderna de la falange española".

Además, se refiere al propio Rivera como "un antiguo pro falangista" y recuerda que "Ciudadanos siempre ha rechazado condenar el franquismo".

El titular de este periódico francés ha dejado numerosos comentarios en Twitter:

No es que yo sea un defensor de C's, pero no es que lo diga Le Monde, Le Figaro, Liberation, La Croix o Le Parisien. ¿Es representativo? Pregunto, eh. Para mí es un partido de derecha muy marcada, pero extrema derecha me parece demasiado.