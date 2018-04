Le suelta la mayor bordería que se recuerda en 'First Dates' y su cita explota

"Busco todo lo contrario a lo que eres tú". La cita de First Dates entre Josué, un tinerfeño de 27 años, y Nataly, una lanzaroteña de 30, acabó como el rosario de la aurora.

Las fricciones empezaron pronto. Pero la tensión alcanzó su cénit cuando, en un momento dado, aparecieron las gemelas de First Dates con un mojito y el chaval, la mar de risueño, les pidió hacerse una foto con ellas:

- Josué. Me estoy cuidando, tengo que comer bien. - Nataly. Ah, que vas al gym. - Josúe. Voy al gym. - Nataly. Qué bien, pues yo también. (Llegan las gemelas con un mojito y le tocan el brazo) - Gemelas. Qué músculo. Toca, Nataly. - Nataly. Yo no toco esas cosas. Soy más de las personas.

"Josué tiene buen cuerpo, pero los he visto mejores", afirmó ante la cámara la chica, con un tono de lo más hostil.

Entonces, llegó la polémica:

- Josué. ¿Me puedo hacer un foto con ustedes? - Nataly. ¡Dios, qué cutre, supercutre. Eres fanático total! Yo, por mucho que me guste un cantante o un actor, no le pediría una foto. - Josué. Vengo a diisfrutar y a hacer lo que me parece en cada momento.

Nataly busca un hombre fácil. ¿Será Josué de los que se dejan conquistar por la panza y algo más? #FirstDates624 https://t.co/K7ZrmMcph0 pic.twitter.com/Y6wadqwMQR — First dates (@firstdates_tv) 26 de abril de 2018

A partir de ahí, la tensión fue en aumento:

- Josué. Tu carácter ya los has sacado. - Nataly. Soy así de cortante, muy borde. Por eso te pusieron tan majo.

Con esos mimbres, la sentencia final fue la que fue... y acabó como acabó: "No tendría una segunda cita porque busco todo lo contrario a lo que eres tú. Alguien que mida menos su imagen, porque te he seguido en Facebook. Eso define algo de la personalidad de un persona", argumentó Josué, quien afirmó que Nataly aparecía en "Facebook semidesnuda".

La afirmación del chaval terminó de abrir la caja de los truenos: "De dónde ha salido este hombre, de un huevo Kinder. Semidesnuda es en topless. Eres un machista. No me has conocido. No hables de mí si no me conoces. El no es mutuo. venga, cariño".

Josué espero hasta el final para soltar la bomba... Pero Nataly es un búnker con patas #FirstDates624 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/fYRBAl1aSH — First dates (@firstdates_tv) 26 de abril de 2018

