La respuesta de Ada Colau a una chica que contó su historia de acoso

Desde la publicación de la polémica sentencia a los cinco miembros de La Manada, cientos de chicas han inundado las redes con sus propios relatos de acoso sexual bajo la etiqueta Cuéntalo.

Una de las muchas historias desgarradoras que se han podido leer estos días es la que contaba la tuitera Paula Borja, que sin ningún miedo confesaba: "Tengo 32 años y me despierto con miedo cuando se me cae el edredón por las noches. Cuando era pequeña me pasaba igual. El hombre que más tenía que haberme querido tiraba el edredón al suelo y ahí empezaba todo".

Tengo 32 años y me despierto con miedo cuando se me cae el edredón por las noches. Cuando era pequeña me pasaba igual. El hombre que más tenía que haberme querido tiraba el edredón al suelo y ahí empezaba todo #cuéntalo — Paula Borja (@pau_borja) 27 de abril de 2018

La historia de Paula ha conmovido incluso a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que le ha respondido solidarizándose con ella: "Ojalá pudiera regalarte un edredón que no cayera nunca".