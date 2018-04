198 migrantes muertos en el Mediterráneo al intentar llegar a España, casi cuatro veces más que hace un año

Un total de 587 migrantes han muerto o desaparecido al cruzar el Mediterráneo camino de Europa, 198 de ellos intentando alcanzar España, según los datos del proyecto Missing Migrants de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) consultados por Europa Press y actualizados a 27 de abril. Esta cifra es casi cuatro veces mayor que la que se registró en el mismo periodo del año pasado, cuando el número de muertes no llegó a 60. Las rutas por este mar es, según la ONU, son las más mortíferas en este momento.

Así, el número de fallecidos tratando de llegar a costas españolas se ha incrementado en un 247 por ciento con respecto al mismo periodo de 2017, cuando hasta el 24 de abril, la OIM había contabilizado 57 muertes y desapariciones rumbo a España por la ruta del Mediterráneo occidental. El pasado año terminó con 224 migrantes fallecidos con destino a España, según los datos esta organización.

En este balance ya están incluidos los cinco migrantes fallecidos este jueves al volcar una patera a unas 15 millas al sureste de la Isla de Alborán. Salvamento Marítimo rescató ese día a alrededor de 250 personas que intentaban alcanzar las costas andaluzas a través de cinco embarcaciones.

El número de muertes en la ruta marítima hacia España aumentó notablemente, mientras que la cifra global de fallecidos tratando de alcanzar Europa por vía marítima en lo que va de año se ha reducido a casi la mitad. En 2017 se registraron 1.115 fallecimientos de migrantes intentando llegar a costas europeas hasta el 27 de abril, mientras que este año hay contabilizados 598.

Según los datos de la OIM, también se ha reducido más de la mitad el número de migrantes y refugiados que han llegado al continente este año. La cifra contabilizada desde enero hasta el 25 de abril de 2018 asciende a 20.927 personas, frente a las 45.972 que lograron llegar a las costas de España, Italia, Chipre y Grecia, durante el mismo periodo del año pasado. Concretamente, según la organización, han llegado a España 3.994 personas por la vía marítima.

This route is not only the most trafficked in the world.



It is also the deadliest. https://t.co/mViyBSA32v