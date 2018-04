Catalá, sobre el juez que pidió la absolución de 'La Manada': "Todos saben que tiene algún problema"

Cinco días después de la polémica sentencia de La Manada, por la que se condena a los cinco acusados de violar a una joven en Sanfermines 2016 a nueve años de prisión y 5 de libertad vigilada por abuso sexual continuado, y no por violación, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reiterado —este lunes en la COPE— que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería haber ejercido su "potestad disciplinaria" contra Santiago González, el magistrado que emitió un voto particular a favor de la absolución de los acusados, aludiendo a argumentos como el ambiente de "jolgorio" en el que se desarrolló el suceso: "Lo que me sugieren sus gestos, expresiones y los sonidos es excitación sexual", defendió el juez.

"Cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe", ha defendido el ministro, quien ha matizado que él no habla de sanciones.

Catalá, quien no entrado a explicar a qué "problemas" se refiere, ha dejado caer —eso sí— que "todos lo saben" y que tiene "algunos expedientes ya abiertos": "En España tenemos 5.500 jueces magníficos y muy profesionales. Pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas con dificultades. Si en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra conocían esta situación, debería haberse actuado preventivamente", ha concretado.

#MargaritaRobles, La primera mujer que presidió una sala de lo Contencioso administrativo, la primera en presidir una Audiencia, la de Barcelona y la tercera mujer en llegar al TS, OPINA SOBRE EL VOTO PARTICULAR en SENTENCIA de #LAMANADA y las declaraciones del Ministro Catalá. pic.twitter.com/pwOmLwXMgf — Alιcια ꕤ (@Alicia_A_H) 30 de abril de 2018

El titular de Justicia, quien ha negado que se esté legislando en caliente después de que el Gobierno haya pedido que se revisen cómo están tipificados los delitos sexuales en el Código Penal, ha expresado su deseo de que "las leyes se adapten a la realidad social": "Si hay un desajuste, hay que legislar para cambiarlo", ha expresado.

El pasado viernes, apenas un día después de que se hiciera pública la polémica sentencia, Catalá escribió un tuit en esta línea en la que pedía respeto hacia las sentencias judiciales, si bien dejaba claro que "UNA VÍCTIMA JAMÁS TIENE CULPA, NINGUNA":

Un principio básico del Estado de Derecho es el respeto a las sentencias judiciales. Una de sus garantías la posibilidad de que las partes recurran aquello que estimen. Y en el plano social UNA VÍCTIMA JAMÁS TIENE CULPA, NINGUNA. RC — Rafael Catalá Polo (@RafaCatalaPolo) 27 de abril de 2018

El CGPJ: "No consta ese problema"

Sobre las palabras de Catalá, fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) citadas por laSexta señalan que "no consta ese problema" referido por el ministro y que, en efecto, se abrieron expedientes al magistrado pero por "retrasos" en sus resoluciones, que ya están cerrados.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Manuel Fernández también se ha pronunciado en LaSexta y ha asegurado que "no había ningún motivo" para actuar contra el juez Ricardo González.

"El Consejo no ha actuado porque no ha habido ninguna actuación disciplinaria contra el magistrado González", ha sentenciado el vocal, quien ha subrayado que "no había ningún motivo" para tomar medidas sobre ese magistrado antes de su intervención en el juicio.

Fernández, quien ha declinado hacer más consideraciones sobre el tema para "no alimentar la confrontación por las declaraciones del ministro Catalá", ha recordado no obstante, que "la posibilidad de abrir un expediente" a un juez por un pronunciamiento "se ha dado en ocasiones". No entra a valorar si este podría ser el caso.

El PSOE coincide con Catalá: "El CGPJ no puede ponerse de perfil"

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, considera que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió haber emprendido alguna actuación ante el retraso del tribunal a la hora de emitir la controvertida sentencia del caso de 'La Manada' y ante el voto particular del juez Ricardo González, en el que a su juicio se ofende a la víctima.

Robles coincide así con las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá. La diputada, que es magistrada en excedencia y que formó parte del Consejo del Poder Judicial, ha recordado que el tribunal tardó más de cinco meses en emitir la sentencia del caso de 'La Manada', lo que no es habitual en una causa de este tipo con presos, y considera que el CGPJ tenía que haber tomado cartas en el asunto.

"Cuando el CGPJ ve un retraso evidente y claro como el que se estaba produciendo, tenía que haber hecho algún tipo de actuación o de seguimiento -ha dicho-. Ahora el CGPJ no puede ponerse de perfil".

