Multitud de comentarios por este detalle del último ensayo de Amaia y Alfred en Eurovisión

Quedan apenas 5 días para que Amaia y Alfred representen a España en Eurovisión con Tu canción. La pareja de triunfitos y el equipo que los acompaña está trabajando para que todo salga a pedir de boca, pero los ensayos no están convenciendo a todo el mundo. Al menos, en redes sociales.

En Twitter, donde #AmaiaAlfredEnsayoGeneral lleva horas como trending topic, son muchos los que están criticando la puesta en escena preparada la actuación de los dos cantantes. Hay un detalle que ha llamado especialmente la atención: la luz.

A mí, la magia Almaia, me absorbe de tal manera que mis ojos no pueden dejar de mirarlos y mi cara con esa sonrisa tonta.... Ellos son las luces...Ellos son los fuegos artificiales...Podrían salir en pijama y pantuflas que yo me emocionaría igualmente #AmaiaAlfredEnsayoGeneral