La enigmática fotografía de Alfred y Amaia que ha generado dudas en los eurofans

Alfred y Amaia, representantes de España en Eurovisión 2018, ya están en Lisboa a una semana de que se celebre el conocido certamen musical.

Los eurofans están pendientes de todos y cada uno de los detalles de la actuación de los artistas, que interpretarán el tema Tu canción.

Ha sido Tinet Rubira —director de Gestmusic— el que ha hecho saltar las sospechas publicando una fotografía de la pareja en una sesión de fotos. De esas imágenes muchos han deducido que es la ropa que llevarán en la actuación del 12 de mayo.

"Ya no hay vuelta atrás", ha escrito Rubira. Que no ha confirmado que vaya a ser esa la indumentaria que llevarán ambos.

Ya no hay vuelta atrás pic.twitter.com/B0ZC4lnQ8p

Las reacciones de los seguidores de OT no se han hecho esperar y han llenado el tuit de mensajes.

Esa es su ropa , no van vestidos :____

Amaia se ha cambiado. Alfred, no

No dramas please! Es solo un ensayo... No es la ropa oficial ni nada ayy q nervios!!