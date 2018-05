El periodista Manuel Jabois ha lanzado una encendida defensa —en su comentario Había que ir con ellos, en la Cadena Ser— de los cantantes Alfred y Amaia, representantes de España en Eurovisión, tras la "campaña patológica" y "brutal" de la que, a su juicio, han sido objeto, y que es "bastante descriptiva de lo que sería este país si estuviese en manos de los guardianes más catetos, más tristes y más enfadados de la historia moderna de España".

"Los han querido untar de una patria chusca que consiste en estar besando todo el rato la bandera", ha argumentando Jabois, quien ha dejado claro —no obstante— que iba con ellos en Eurovisión porque "no había escuchado su canción".

Sentencia Jabois que los "tipos" que han atacado a Alfred y Amaia "se manipularían a sí mismos para tener algo que odiar la próxima semana".

Yo iba con Amaia y Alfred en primer lugar porque no había escuchado su canción. Pero sobre todo porque los han querido untar de una patria chusca que consiste en estar besando todo el rato la bandera. Iban a Eurovisión, no iban a la mili. Casi al final les han preguntado si no estaría bien que algún día se cantase en otro idioma oficial de España y dijeron que sería "guay" porque así se podría mostrar la diversidad cultural; pues bien: por eso les han acusado de ser enemigos de su país y que lo menospreciaban. Han sido objeto de una campaña patológica, brutal y bastante descriptiva de lo que sería este país si estuviese en manos de los guardianes más catetos, más tristes y más enfadados de la historia moderna de España. Tipos, en fin, que se manipularían a sí mismos para tener algo que odiar la próxima semana.