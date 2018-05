La pregunta de una periodista a Irene Montero sobre su chalé que la dejó con esta cara

Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, dio explicaciones este jueves sobre el chalé que ella y Pablo Iglesias, líder de su formación, han adquirido en Galapagar (Madrid), por 600.000 euros. Una vivienda que, según indicó el secretario general de Podemos en Facebook, pagarán aportando ambos más de 800 euros cada uno.

Lo hizo después de que le recordaran un tuit del propio Iglesias en 2012 en el que se preguntaba si alguien entregaría "la política económica del país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo" adjuntando una noticia sobre una adquisición que hizo el entonces ministro de Economía Luis de Guindos.

Montero insistió en que "el dinero debe estar en manos de la gente y no de los mayordomos de los poderosos". "Lo pensaba ayer y lo pienso hoy", aseguró la portavoz de Podemos, quien afirmó que Guindos "ha demostrado en multitud de ocasiones que no está para servir a la gente, que está para servir a los poderosos". "Si pienso que un ministro o una ministra debe comprar viviendas para vivir y no para especular, lo pensaba ayer y lo pienso hoy", agregó.

Fue ahí cuando una de las periodistas que asistía a la rueda de prensa que estaba dando Montero en el Congreso hizo la siguiente pregunta: "¿Por qué sabe que Guindos compró para especular y ustedes para vivir?".

Sorprendentemente, Montero contestó que ella no había dicho "tal cosa".

Una respuesta que ha sorprendido en redes sociales, donde el vídeo se ha convertido en todo un fenómeno viral.

