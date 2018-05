Torra nombra consellers de su Govern a dos encarcelados y a dos huidos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este sábado a los consellers de su gobierno, entre los que están Pere Aragonès (Vicepresidencia y Economía), Elsa Artadi (portavoz y titular de Empresa); Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio) --en la cárcel--, y Toni Comín (Salud) y Lluís Puig (Cultura) --en el extranjero--.

También están Ernest Maragall (Exteriores), Miquel Buch (Interior) y Josep Bargalló (Enseñanza), según un comunicado del Govern.

Los demás consellers son Ester Capella (Justicia), Chakir El Homrani Lesfar (Trabajo), Jordi Puigneró (Políticas Digitales y Administración Pública) y Teresa Jordà (Agricultura).

Turull y Rull, que se encuentran en la prisión de Estremera (Madrid) por orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acusados de rebelión, han publicado en sus cuentas de Twitter el mismo texto.

"Para ser consecuente y leal a nuestros compromisos con los ciudadanos de Cataluña, me honra aceptar la petición del presidente Quim Torra i Pla de continuar siendo conseller". Y han expresadon su compromiso de dedicarse "en cuerpo y alma al servicio de todos los catalanes".

Per ser conseqüent i lleial als nostres compromisos amb els ciutadans de Catalunya, m'honora acceptar la petició del President @QuimTorraiPla de continuar essent conseller de Presidència. Per mi no quedarà dedicar-me en cos i ànima al servei de tots els catalans. pic.twitter.com/vl7c2ZVDHJ