Jordi Cruz protagoniza el momento más tenso de 'MasterChef': "Me ha llamado sinvergüenza"

MasterChef ha vivido uno de sus momentos más tensos de lo que va de edición. El cocinero y miembro del jurado Jordi Cruz se las tuvo con Marina, una de las concursantes del talent culinario.

Después de una prueba de eliminación desastrosa, en la que los participantes tuvieron que servir un catering de Samantha de España, Cruz se dirigió a una de las concursantes y le dijo que su actitud no había sido la adecuada en la prueba. Marina no quiso asumir su parte de culpa y echó la culpa de todo a la capitana de la prueba.

Cruz afeó esta actitud y después, cuando volvieron a plató, Marina reprendió al cocinero por sus palabras: "No me ha gustado lo que me ha dicho, está siempre encima de mí, criticándome como si no mereciera estar en esta edición. Me ha llamado sinvergüenza".

El cocinero se defendió: "No te lo consiento. Te interrumpo porque estas diciendo falsedades. Me he limitado a valorar tus platos y tu actitud al defenderlos, nunca me atrevería a llamarte, a ti ni a nadie, sinvergüenza".

Después, Jordi Cruz aseguró que a partir de ahora sólo iba a dedicarse a "valorar tus platos de forma bien clarita, y nada más".

"Deberías saber que cuando yo le meto caña o le exijo a un aspirante es porque veo algo en él", sentenció Cruz, que acabó disculpándose con Marina: "Si he dicho algo que te haya ofendido no era mi intención. Borrón y cuenta nueva".