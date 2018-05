El brutal 'palo' de El Gran Wyoming a Iglesias y Montero por la consulta sobre su 'casoplón'

"No es muy habitual que dos dirigentes políticos pongan a disposición de los militantes sus cargos. Pero tampoco es muy habitual que una consulta a las bases, un mecanismo de participación para orientar decisiones políticas, se dedique para solucionar un asunto personal. Dimitir es un acto de responsabilidad individual. Y no son las bases de Podemos quienes tienen que decidir si la compra de ese chalet es coherente o no".

El presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, ha criticado con dureza la consulta planteada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su portavoz parlamentaria, Irene Montero, a los casi 500.000 inscritos en la formación morada, tras la polémica compra de su chalet de 600.000 euros en la sierra de Madrid.

"Parece evidente que hay una cierta contradicción entre las palabras del político del pasado y los actos del actual", ha afirmado Wyoming, quien ha recordado extractos de discursos de Iglesias en los que decía cosas como "me ofenden sus sueldos, sus privilegios, sus mansiones y por ser presidente no se cambia de casa ni se pone un sueldo de escándalo".

VÍDEO | Wyoming, sobre Iglesias y Montero: "No es habitual que se consulte a las bases para solucionar un asunto personal. Dimitir es algo individual" #elintermedio https://t.co/SjYaMixoXU — El Intermedio (@El_Intermedio) 21 de mayo de 2018

El presentador de El Intermedio, quien ha bromeado sobre si habría que instaurar una democracia inmobiliaria en la que preguntar "si ponemos tarima flotante o parqué, bañera o plato de ducha, encimera de madera laminada o de Silestone", ha pedido también al alcalde de Cádiz, Kichi, que concrete a qué se refiere cuando afirma que él es gente corriente: "Yo, por ejemplo, soy un tipo normal, con una casa normal, un chalet normal, un yate normal e incluso un avión privado normal. Bueno, esto último tiene la explicación de que es la única manera de llegar a mi isla privada", ha ironizado el presentador del programa de laSexta.

