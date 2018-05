El Gobierno de Mariano Rajoy, al borde del KO. El PSOE ha registrado hoy su moción de censura contra el líder del Ejecutivo y Ciudadanos ha exigido al PP que se convoquen elecciones, advirtiendo además que si no lo hace, apoyará una moción de censura instrumental para que sean disueltas las Cámaras y celebrar nuevos comicios.

Presión absoluta para el presidente del Gobierno un día después de que la Audiencia Nacional hiciera pública su sentencia sobre el caso Gürtel, en la que condena al PP como partícipe a título lucrativo.

Los partidos consideran que el actual Ejecutivo es insostenible por la mancha de la corrupción evidenciada en el fallo de la Audiencia.

El primer paso lo ha dado el grupo socialista, que ha registrado en el Congreso una moción de censura contra el presidente. El líder socialista, Pedro Sánchez, ha mantenido conversaciones con dirigentes de su partido y recibirá el aval de la Ejecutiva este mismo viernes.

El PSOE sabe que cuenta con el aval de Podemos. La duda estaba en Ciudadanos. Los de Albert Rivera se han pronunciado también esta mañana y su exigencia es que Rajoy convoque elecciones anticipadas.

El 'número dos' de Cs, José Manuel Villegas, ha avanzado que si no se convocan elecciones, impulsarán su propia moción de censura.

Respecto a la moción de censura presentada por el PSOE, Villegas ha dicho que se opondrán y que serán ellos los que presentarán una moción de censura si Rajoy no convoca elecciones, por lo que piden al PSOE que retire la suya.

"La solución no es que el señor Rajoy salga de la Moncloa para que entre el señor Sánchez; la solución es darle la voz a los españoles convocando elecciones", ha señalado Villegas.

El debate no será la semana que viene

La moción de censura del PSOE será admitida a trámite por la Mesa del Congreso en su reunión del lunes por la tarde o en la del martes, y a partir de ahí abrirá un plazo de dos días por si otro grupos quieren presentar candidatos alternativos.

La fecha del debate la fijará la presidenta del Congreso, Ana Pastor, hablando con el candidato, pero en todo caso no podrá ser antes de los cinco días siguientes desde su presentación, lo que descarta que esa sesión plenaria se celebre la próxima semana.

La legislación establece que la moción de censura es un instrumento que sirve para formalizar la exigencia de responsabilidades políticas al Gobierno y que tiene una serie de normas: para presentarse requiere la firma de al menos una décima parte del Congreso (35 diputados) y el nombre de un candidato a la Presidencia, se permite proponer sobre la marcha otras mociones con otros aspirantes, y al final para triunfar es preciso sumar la mayoría absoluta (176 votos).

El PP cree que no saldará adelante

Este mismo viernes el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha considerado que la posible moción de censura que se plantea presentar el PSOE no saldrá adelante ya que "no daría la suma de votos y no daría el sentido común", sin el apoyo de Ciudadanos o de otros partidos como PNV, CC y NC.

En una entrevista en el programa Las Mañanas de RNE, Casado ha dicho que, de presentarse esta moción, "no saldría" si Ciudadanos "no entra en ese apoyo" después de haber hecho el "ejercicio de responsabilidad" de apoyar la aprobación de los presupuestos.

Tampoco ve "en esa línea" al PNV o los partidos canarios que han votado esta misma semana con el Gobierno para dar su apoyo a las cuentas públicas.

Casado ha criticado que pueda haber "un doble coste" por la sentencia de Gürtel que sume, al que el PP ha tenido como partido, la "inestabilidad política" que "cotiza en bolsa y tiene su repercusiones económicas y territoriales", ha advertido, sobre todo en una "semana clave" como esta sin un Gobierno confirmado en Cataluña.