Josep Maria Pou, Catalán del Año: "He sentido cosas que me podían hacían sentir un mal catalán"

El actor y director Josep Maria Pou ha sido elegido Catalán del Año 2017, un premio que otorga El Periódico de Catalunya basándose en los votos de sus lectores y que le ha entregado el president de la Generalitat, Quim Torra.

El actor ha recogido el galardón muy emocionado, según El Periódico, pero no ha tenido pelos en la lengua en su discurso, que según algunos medios ha sido cortado en TV3. Ha empezado agradeciendo un premio que le conceden por verle "catalán, sin apellidos ni etiquetas, sin 'ismos' ni 'istas'".

"Voy a ser sincero: Muchas de las cosas que he visto en este último año no me han gustado nada y he sentido cosas que me podían hacían sentir un mal catalán", ha lanzado. Y ha añadido: "Que unas personas me hayan escogido como Català de l'Any me reconcilia con esos malos momentos".

Y ha dado las gracias en castellano y catalán. Todo ello, unido al velado dardo contra el independentismo y el hecho de que no ha salido con ningún lazo amarillo ni ha mencionado a los "presos políticos" que reconocen los soberanistas, ha hecho hervir las redes.

#CatalàDelAny Potser en el passat te'l mereixies. Però en aquest moment, és evident, perquè te l'ha donat "el periodico". Tenim presos, exiliats, repressaliats i tu parles de coses que veus que no t'agraden. Apa! a gaudir, si pots — Rosa SEdR 🌹 (@RosaClotet) 29 de mayo de 2018

No Pou #cataladelany avui tenim govern,'sha acabat el 155,segons tu, i comença un temps d'alegria, has dit.

NO.

T'has oblidat que tenim PRESOS POLITICS I POLITICS A L'https://t.co/Qx62AKWX1q, ni ho has anomenat. Avui no es cap alegria,fins que tornin. #Llibertatpresospolitics — Victoria IndepeSI 🎗🎗🎗🎗 (@IndepesSi) 29 de mayo de 2018

Josep Maria Pou, català de l'any, 2017, no se n'ha pogut estar i ha fet un míting unionista, d'acord amb el diari que li atorga la distinció #catalàdelany — Joan Escapa #Usvolemacasa (@joanescapa) 29 de mayo de 2018

#cataladelany2018 Josep Maria Pou. L'hem fet sentir mal català a estones. Articulista del socialisme del Periódico. Mateix discurs del Sardà. Potser que sí se senten bons espanyols i ja els compensa. — Aitor Gómez 🎗 (@Aitor_Kabories) 29 de mayo de 2018

Josep Maria Pou, ets un desgraciat. Espero no tornis a rebre mai una subvenció de la Generalitat. Ni una paraula pels presos o els exil.liats. — Antoni Arenas (@AntoniArenasM) 29 de mayo de 2018

Quan el #JosepMariaPou diu que ha vist coses que li han fet sentir com un mal català, potser es refereix a aquesra campanya que va netejar la imatge d'un banc en mig del moment més salvatge dels desnonaments, oi?#CatalàDelAny pic.twitter.com/0xahhpohiB — Fernando Díaz 🎗 (@elsituacionista) 29 de mayo de 2018

El Periódico concedeix el #CatalàDelAny a un unionista, sabent el discurs que farà, com l'Equipe concedeix la Pilota d'Or a CR7, quan tot el món sap qui és el millor jugador de la història (no només del món). Tots aquests premis són una broma. La culpa és dels qui hi donen valor. — JorDI !!*!!🎗 (@novulltwiter) 29 de mayo de 2018

En esta edición ha sido anunciado también el Catalán del Año 2016, aplazado el año pasado por una convocatoria de huelga del comité de empresa de El Periódico, que ha recaído en el médico Oriol Mitjà por el descubrimiento de una pastilla que cura la enfermedad infantil del "pian".

A la gala han asistido el presidente catalán, el presidente del Parlament, Roger Torrent, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo (los tres dirigentes por primera vez en un mismo acto público), y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre otros representantes políticos.

Torra admite que "una parte importante" de los catalanes no quiere la independencia

En la ceremonia ha primado el tono conciliador. El director de El Periódico, Enric Hermández, se ha referido a la situación política: "Les pido por favor que vuelvan a hacer política, que se sienten a hablar sin condiciones previas. Todos compartimos el anhelo de que Cataluña recupere la normalidad".

Torra ha considerado que la "mejor manera de mejorar" Cataluña es a través de "una república independiente en el marco europeo". Aún así, ha afirmado: "Soy consciente que una parte importante de ustedes y del país no la ve posible (una república) o no la quiere".

"No nos debe dar miedo debatir y hacer de la política un eje de debate", ha añadido el presidente de la Generalitat. "Lo que fractura y divide a una sociedad es el silencio", ha apuntado.

El presidente catalán ha revelado que el objetivo "vital" del nuevo Govern será el de "restituir la libertad" de los políticos catalanes presos y los exconsellers huidos en Bélgica.

Entre los designados como Catalán del Año en anteriores ediciones figuran Pasqual Maragall, Josep Guardiola, Joan Manuel Serrat, Ferran Adrià, Pau Gasol o Vicente Ferrer, entre otros.