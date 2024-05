Choque entre Sumar y Podemos con el PSOE por un carguero que llevaría armamento a Israel

M.c/Europa Press via Getty Images

Un barco cargado de armamento ha provocado un nuevo cisma entre los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición. Mientras Sumar ha presentado este mismo jueves una querella ante la Fiscalía General para el bloqueo del carguero Borkum asegurando tener conocimiento de que el destino de las armas es Israel, el ministro de Transportes, Óscar Puente, niega este extremo al afirmar que el destinatario final de la mercancía es la República Checa.

Según la denuncia presentada por el Grupo Parlamentario de Sumar, a la que ha tenido acceso El HuffPost, disponen de “información” y “documentación que señalan que el carguero, que tiene previsto atracar en Cartagena” este jueves, “transporta un cargamento de armas para Israel”. “El destino final del buque es el puerto de Ashdod en Israel, una ciudad a tan solo 25 kilómetros de Gaza, donde la comunidad internacional es conocedora de actividades por parte del estado de Israel calificables como genocidio contra el pueblo palestino”, aseguran los de Yolanda Díaz.

Sin embargo, Puente lleva desde este miércoles negando tales informaciones en un enfrentamiento público con varios miembros de Podemos en la red social X, a quienes acusa de "jugar con la gente” y de “compartir métodos” con “la fachosfera”. El ministro de Transportes, del PSOE, ha dicho haberse “asegurado” de que el destino del buque no es Israel, sino la República Checa. "Tenemos en nuestro poder el documento suscrito por el Gobierno checo que declara ser el destinatario final de esa mercancía, que utilizará en su propia defensa y que no la exportará a otros países”, contestó Puente a Irene Montero, quien había querido recordarle que “la ley obliga a España a asegurarse de cuál es el destino último de las armas y de impedir el tránsito de material militar, aunque en el papel ponga República Checa.”

En la misma línea, uno de los firmantes de la querella de Sumar, el diputado Enrique Santiago, ha declarado que “más vale vigilar”. “Sabemos que hay portavoces del Gobierno que han asegurado que el destino de ese barco es Israel, pero hay centros especializados, sindicatos y organizaciones internacionales que dicen que por supuesto lo es”. “Cuando un país comete un genocidio”, ha manifestado Santiago, “no lo pone en los papeles”. “Aunque en la carta de embarque no lo ponga, eso no impide que la Justicia tenga que actuar en garantía de las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia”, ha señalado para añadir que “si se acredita que no tiene destino Israel, estupendo, pero si lo tiene, habrá que bloquear las armas y explosivos e impedir que lleguen a un lugar donde se está cometiendo un genocidio”.

En su denuncia, Sumar aporta “un documento que en el tráfico marítimo se denomina Request for Quote (RFQ)”, que “deja claramente expresado cuál es la concreta mercancía a transportar (armamento) y la ruta marítima a seguir desde el puerto de origen de Chennai (India) hasta su destino final en un puerto de Israel, así como la indicación de SBP (‘puerto seguro’) sobre Ashdod, en la costa de Israel”.

Esta mañana, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha comunicado también a Puente que esta tarde el diputado de la formación morada Javier Sánchez Serna “visitará las instalaciones del Puerto de Cartagena, para comprobar, de primera mano, la situación del buque Borkum”. Puente no ha tardado en contestar a la exministra: “Pues irá a perder el tiempo, porque el barco no atraca en Cartagena hasta las 7 am de mañana. Pero en fin, allá vosotros. Ya hemos proporcionado con total transparencia los datos de la carga del buque y su destino final”.