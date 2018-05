La chica le parece "muy atractiva" pero se viene tan arriba que le termina pegando un corte sin precedentes

Jesús, un animador de niños sevillano de 28 años, buscaba una sonrisa bonita en First Dates. Y llegó Judith, una comercial de Burgos de 21 años que tenía una tarjeta de presentación que no habría entusiasmado a más de uno: quería tener hijos casi que ya.

- Judith. A mí me gustan los chicos mayores - Jesús. Qué edad tienes. - Judith. Te vas a asustar, tengo 21. ¿Qué haces con tu vida? Para mí eso es importante. - Jesús. Soy animador de niños.

Entonces llegó la bomba:

- Judith. O sea, que te gustan los niños. Pues yo quiero ser madre joven, Jesús. - Jesús. Espero que no tan joven (traga saliva) - Judith. A mí mis padres me tuvieron muy jóvenes y tengo relación de amigos con ellos.

Tras un silencio dramático, Jesús lanzó un balón de oxígeno a esta situación:

- Jesús. Yo también quiero ser padre joven. - Judith. Quiero tener tres hijos. - Jesús. Yo también.

Frente a la cámara, Judith se vino arriba: "Me encanta que quiera ser padre y podemos tener el mismo número de hijos y eso es importante en nuestra relación".

- Judith. Yo los quiero tener con 27 años y quiero gemelos. - Jesús. Eso es más difícil. - Judith. Tengo herencia. - Jesús. Pues yo de mellizos. - Judith. Pues los vamos a tener seguro.

El pánico se adueñó de repente de la mirada del chaval, que debió pensar algo así como dónde me estoy metiendo. Y con esos mimbres se fueron a la sala de las peticiones, donde Judith sacó un papelito que le proponía besar a su cita donde más le gustase. Y con la petición ha llegado un jarro de agua fría por parte de Jesús, que tras un silencio tenso y con la cara descompuesta, le ha dicho a la chavala que sí, que besitos sí, pero con un matiz que ha sonado a 'zasca': (silencio tenso) "Menos en los labios, donde quieras...".

La chica, cortadísima, ha acertado a responder con un "hombre, obvio".

"Ahí me he sentido mal y me he apartado, dejándole que marque él el ritmo", ha reconocido ante la cámara Judith.

Tras el monumental corte, ha comenzado el cortejo del chico:

- Jesús. Me has parecido una chica muy atractiva... - Judith. Tú eres un poco de boquilla. - Jesús. Soy un cacho pan. - Judith. Pues no pienso yo eso.

La sentencia final tenía buena pinta, pero había lagunas que podían hacer pensar lo peor:

Jesús le echó picante al momento: "Pueeeeeeeees, noooooooooooo me importaría tener una segunda cita con Judith para conocerla un poco más", sentenció creando incertidumbre.

Judith hizo lo propio: Pueeeeeeeees, yo también porque es un chico interesante, es interesante, guapo y nos entendemos bastante bien".

Que la cigüeña se vaya preparando porque va a tener trabajo aquí.

