La conversación de WhatsApp que indigna a las redes: "¿Boda de invertidos? Ojalá se hundan en la miseria"

Dave Suñol, socio del estudio de fotografía Horsework, ha compartido en su perfil de Twitter una conversación de WhatsApp que tiene todos los ingredientes para avergonzarnos como sociedad. El intercambio de mensajes entre el fotógrafo y unos clientes potenciales, de hecho, está causando indignación en redes sociales por la homofobia de los comentarios de los segundos.

"Acabo de tener la conversación más surrealista de toda mi carrera, no me ha dado ni la oportunidad de decirle lo que pienso de la aberración que me ha soltado, ya que después de la barbaridad me ha bloqueado", ha escrito Suñol junto a las capturas de pantalla de su conversación de WhatsApp.

Acabo de tener la conversación más surrealista de toda mi carrera, no me ha dado ni la oportunidad de decirle lo que pienso de la aberración que me ha soltado, ya que después de barbaridad me ha bloqueado. #homofobia #lgtb #nosotroshacemosbodasgais pic.twitter.com/hx77K9gl8c — Horsework Studio (@HorseworkStudio) 5 de junio de 2018

Los clientes se presentan como "una pareja que nos casamos el año que viene en Ibiza" y solicitan información para que Horsework se encargue de las fotos de su enlace. El fotógrafo le pide el email y les hace llegar el enlace de la página web para que vean una muestra de su trabajo.

Sólo tres minutos después, la pareja escribió al fotógrafo un mensaje de todo punto lamentable:

"Estabamos viendo vuestros trabajos con mi pareja y hemos tenido que parar al ver horrorizados una boda de invertidos. ¿Es que acaso no tenéis ningún tipo de pudor ni escrúpulo? Una boda es un enlace entre el amor de un hombre y una mujer. Voy a difundir su web por todo internet y espero que se hundan en la miseria ya que por culpa de ustedes, esos invertidos se creen con el derecho de mancillar lo puro y lo honesto".

La conversación no siguió porque el cliente bloqueó al fotógrafo. Pero quizás sea mejor, como apuntaba aquella cita que se atribuye a Kant: "Nunca discutas con un idiota, pues te bajará a su nivel y allí te ganará por experiencia".

Por si acaso esos clientes llegan a leer esta noticia, o alguien que piense como ellos lo hace, aquí tenemos unos regalos para su próximo enlace:

Ale, que sean felices.