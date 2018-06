Trump rompe el 'acuerdo de mínimos' del G7 e insulta a Trudeau

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado la declaración conjunta emitida tras la celebración de la cumbre del G-7 en Canadá -unas reuniones marcadas por la falta de consenso en materia comercial con el gigante estadounidense- a raíz de lo que ha denominado como "falsas declaraciones" hechas por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sobre las conclusiones de las reuniones.

"El primer ministro Justin Trudeau de Canadá ha actuado de forma mansa durante las reuniones del G-7 sólo para poder dar una rueda de prensa después de que yo me fuera, en la que poder decir que los aranceles de Estados Unidos son insultantes y que "no dejará que le manejen". Deshonesto y débil. Nuestros aranceles son una respuesta a sus impuestos del 270% en los lácteos", ha tuiteado el presidente de Estados Unidos mientras volaba de Canadá hacia Singapur, donde se reunirá con Kim Jong-Un, líder de Corea del Norte.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, "US Tariffs were kind of insulting" and he "will not be pushed around." Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!