EEUU y Corea del Norte celebran la última reunión de trabajo antes de la cumbre

Delegaciones diplomáticas de Corea del Norte y EEUU se han reunido este lunes en Singapur por última vez para cerrar la agenda de la histórica cumbre que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-Un, celebrarán este martes en la ciudad-estado.

El encuentro, que ha tenido lugar en el Hotel Ritz Carlton de Singapur, se ha prolongado durante unas dos horas, según ha informado la Casa Blanca.

El equipo de EEUU estuvo encabezado por Sung Kim, actual embajador en Filipinas y uno de los delegados de Washington en las conversaciones sobre el programa nuclear de Pyongyang de la década pasada.

Al frente de la representación norcoreana ha estado la vicecanciller, Choe Son-hui, también muy experimentada en las negociaciones nucleares con EEUU.

Tanto Sung Kim como Choe Son-hui han participado en la frontera intercoreana en varias rondas de negociaciones previas a la cumbre de mañana, la primera de la Historia entre los dos países.

El abandono de las armas nucleares por parte de Corea del Norte será el asunto principal de la cumbre y ambos países deben encontrar una formula en el modelo de desarme, sobre el que Washington y Pyongyang tienen marcadas diferencias.

Kim, que ha sido el primero en aterrizar en la ciudad-estado asiática después de tener en vilo durante horas a los medios de comunicación, ha asegurado durante una reunión con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, que "el mundo está pendiente de esta cumbre histórica".

Por su parte, el presidente estadounidense ha dicho este lunes que hay "entusiasmo en el aire" en Singapur ante el histórico encuentro. "Genial estar en Singapur, ¡hay entusiasmo en el aire!", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter.

