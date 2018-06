El cambio físico radical de María Isabel, cantante de 'Antes muerta que sencilla'

María Isabel López saltó a la fama cuando todavía era una niña gracias a éxitos tan recordados como Antes muerta que sencilla o o No me toques las palmas que me conozco. Aquella pequeña artista desapareció después de los focos y ha vuelto a aparecer ahora, con un aspecto que ha sorprendido a todos.

El cambio físico es radical, como puede verse en su cuenta de Instagram. La joven, que ahora cuenta con 23 años, ha optado por publicar imágenes sensuales y sugerentes que recuerdan, y mucho, al estilo de las hermanas Kardashian.

Ya hace dos años, con motivo del lanzamiento de su disco Yo decido, María Isabel sorprendió con su aspecto. Pero ahora ha vuelto a dar que hablar porque ese cambio es todavía más visible que entonces:

A post shared by María Isabel (@mariaisabelamqs) on Jun 4, 2018 at 5:33am PDT

A post shared by María Isabel (@mariaisabelamqs) on Jun 2, 2018 at 12:23pm PDT

Cosas veredes: