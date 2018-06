Cuatro meses después del nacimiento de su primera hija, Kylie Jenner ha publicado en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece sin maquillaje y con Stormi en brazos, aunque sin mostrar el rostro de la niña.

La influencer y dueña (junto a su hermana Kim Kardashian) de uno de los grandes imperios de cosméticos del mundo tiene un canal de YouTube en el que comparte tutoriales para sacar partido al maquillaje o aprender algunos trucos de belleza.

