La pertinente pregunta que queda en el aire tras lo ocurrido con Jordi Cruz en 'MasterChef'

MasterChef ha vuelto a vivir este jueves una polémica que salpica, sobre todo, a los miembros del jurado, especialmente a Jordi Cruz, criticado por la actitud que ha mostrado ante una concursante que ha querido abandonar el concurso.

"Por supuesto, pero yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien. Perdonadme pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros con todo el cariño del mundo. Lo lamento muchísimo", dijo la aspirante ante los miembros del jurado.

Tras estas palabras, Jordi Cruz dijo visiblemente enfadado: "Pepe te está haciendo preguntas. Yo no te haría ninguna. Sólo te diría: pues muy bien chao. Pues chao, su delantal, su puerta".

Este episodio ha sido muy criticado en redes donde muchos se han acordado del papel de Verónica Forqué, actriz que también abandonó el programa y un tiempo después acabó quitándose la vida.

Tras esta escena, la comunicadora gastronómica @vivalaboca_ ha dejado una pertinente pregunta en el aire en respuesta a otro mensaje en X: "Todo esto que comparte @jorgeguitian y una pregunta al aire: ¿os imagináis lo que se podría divulgar de cocina y de gastronomía y de todo lo relacionado en televisión pública con un presu de 400.000 euros por capítulo?".

Aquí puedes ver el momento completo: