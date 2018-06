La dura respuesta de Gonzo a esta grave insinuación de Hernando en 'El Intermedio'

Fernando González, más conocido como Gonzo, ha tenido un tenso encontronazo con Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular, durante uno de sus reportajes para El Intermedio, de laSexta.

Gonzo acudió al Congreso Extraordinario del Partido Popular en el que Rajoy instó a los suyos a elegir a un nuevo líder.

"Empiezan hoy un proceso de regeneración...", decía Gonzo a Hernando a la entrada del evento. "Bueno no. Nosotros no necesitamos regenerarnos", respondió él.

Poco después, una vez terminado el evento, Gonzo volvió a preguntar a Hernando, justo después de que saliese a la luz la sentencia del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional del caso Gürtel, que probaba la Caja B del PP de la Comunidad Valenciana.

"Señor Hernando, me decía hace una hora que el PP no hay que renovarlo. En esa hora ha salido una sentencia...".

"Otra vez, otra vez, otra vez", repetía indignado Hernando.

Gonzo siguió insistiendo: "¿Qué dicen de la nueva sentencia?".

"Que no conozco ninguna sentencia. ¡Déjenme tranquilo, no me acosen!", volvió a decir Hernando, visiblemente indignado.

"No es acoso, es un periodista preguntando a un político cuyo partido acaba de ser condenado otra vez", respondió contundente Gonzo.

"¡No! Es un periodista persiguiéndome por la calle. ¡Ya está!"", volvió a decir Hernando.