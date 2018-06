Cristina Pardo reprocha a Màxim Huerta que no advirtiera a Pedro Sánchez sobre su problema fiscal

La periodista de laSexta Cristina Pardo ha reprochado al exministro Màxim Huerta que no le contara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en el momento de su nombramiento, que tuvo un problema fiscal": "Es insostenible", ha afirmado la periodista.

EFE

Màxim Huerta fue condenado en 2017 por fraude fiscal a pagar 243.000 euros.

El mensaje de Pardo, que tiene cerca de 2.000 'me gusta', ha generado centenares de comentarios:

Tuvo q pagar un multa por gastos que se metio y no correspondian. Imagino q los trmas fiscales se los llevaba un gestor. Es una sancion por no hacer bien la declaración. Que levante la mano quien no ha tenido esos problemas. No es por desviar dinero a paraisos fiscales...