El exdirector del FBI cometió un "serio error" al reabrir el caso de los correos de HIllary Clinton antes de las elecciones

El exdirector del FBI James Comey incumplió los procedimientos habituales en su investigación de la candidata Hillary Clinton por el uso de su correo electrónico, según un informe del Departamento de Justicia de EEUU divulgado este jueves.

Tras 18 meses de investigación, el documento supone un duro golpe para Comey, a quien se califica en el mismo calificado de "insubordinado" y que desde que abandonó la Oficina Federal de Investigaciones en mayo de 2017, despedido por el presidente Donald Trump, ha escrito un libro sobre liderazgo ético.

El texto indaga en las actuaciones del FBI en el caso de los correos electrónicos de la candidata demócrata Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado (2009-2013) y considera que Comey violó las prácticas internas del Departamento de Justicia al no advertir a sus responsables de que reabriría la investigación sobre la liberal.

La semana pasada, Trump criticó en Twitter la tardanza en la publicación del documento. "Muchas cosas horribles que contar (...). ¡Transparencia!", pidió.

Basado en el trabajo del inspector general del departamento, Michael Horowitz, el informe asegura que Comey fue "insubordinado" al saltarse los protocolos por no mantener al tanto a altos cargos de Justicia y optar por informar al Congreso de que reabría las pesquisas sobre Clinton a diez días de los comicios.

AFP Imagen de archivo del exdirector del FBI, James Comey

Sin embargo, descarta la opción de que las acciones de Comey estuviesen motivadas por fines partidistas contra la que fuera candidata presidencial de los demócratas, aunque señala que el jefe del FBI cometió un "importante error de juicio" en su decisión de enviar la noticia al poder legislativo sin pasar previamente por sus superiores.

Sin obstrucción

Horowitz también recoge conversaciones de funcionarios del FBI mostrando su oposición al entonces aspirante republicano, Donald Trump, algo que fue criticado en el texto, pero tampoco considera que estas averiguaciones impliquen que las investigadores tuvieran objetivos partidistas contra el magnate.

Concretamente, hace referencia a un diálogo entre el alto funcionario del FBI Peter Strzok y una abogada de la institución en el que la letrada le pregunta si Trump llegará a ser presidente y este le responde "No, no lo conseguirá. Le pararemos".

Strzok es uno de los investigadores que participaron en el caso de los correos de Clinton, pero también en el inicio de las averiguaciones para la causa del fiscal especial sobre la trama rusa, Robert Mueller, quien indaga sobre la supuesta coordinación entre la campaña de Trump y el Kremlin.

Horowitz aborda, asimismo, las acusaciones, protagonizadas entre otros por Trump, de que la investigación sobre los correos estaba favoreciendo a Clinton, pero concluyó que "no hay pruebas de que las conclusiones del Departamento estuviesen afectadas por la parcialidad u otra consideración impropia" a favor de la demócrata.

En un artículo para el New York Times, Comey ha defendido este viernes sus decisiones, ha dicho que respeta aunque no comparte las conclusiones del documento y ha destacado que el informe señala que no hubo motivación partidista.

Acusaciones enfrentadas

EFE La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

Desde la Casa Blanca, la portavoz presidencial Sarah Sanders ha subrayado que el documento "reafirma las sospechas del presidente sobre la conducta de Comey y la parcialidad política entre algunos miembros del FBI".

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha afirmado que la mala praxis de Comey "se acumuló en beneficio del entonces candidato Trump, y no al revés", y ha rechazado cualquier tipo de "parcialidad" en la investigación rusa liderada por el fiscal especial Robert Mueller.

El inspector general ha examinado si las políticas y procedimientos del FBI fueron o no coherentes entre sí, después de que el 5 de julio de 2016 Comey indicara que no debían presentarse cargos contra la exsecretaria de Estado y el 28 de octubre de ese año, a 10 días de las elecciones, la reabriera.

Aunque el informe no termina de contentar las acusaciones de ninguna de las dos partes sobre parcialidad política en las investigaciones del FBI, sí que ofrece argumentos parciales al equipo de Trump y al de los demócratas al cuestionar labores puntuales de la agencia en su contra.