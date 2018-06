Pedro Sánchez ofreció este lunes su primera entrevista como presidente del Gobierno en la que aprovechó para hablar, entre otras cosas, de la dimisión de Màxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte tras conocerse que fue condenado en 2017 por fraude fiscal. Sánchez aseguró al respecto que si el periodista le "hubiera contado lo de Hacienda no lo habría nombrado". Tras estas declaraciones del presidente a Ana Blanco en TVE, Ana Rosa Quintana ha dado la cara este martes por su excompañero en El programa de Ana Rosa (Telecinco).

La presentadora ha valorado que fue "duro lo que (Sánchez) dijo de Max", a lo que el tertuliano Fernando Garea ha apostillado que "más que duro (fue) despectivo". "Faltaba algún gesto de humanidad en la medida en que fue Pedro Sánchez quien lo ha metido en esto", ha aclarado Garea, que ha añadido que "se le hizo salir en varias emisoras de radio diciendo que no iba a dimitir", hasta que a mediodía "se decidió en Moncloa" que debía hacerlo.

Ana Rosa Quintana ha apuntado que no puede "entender que cuando uno va a nombrar a un ministro no se haga un mínimo de comprobaciones de que no tiene deudas con Hacienda, que no tienes juicios pendientes, que no tienes un pasado de maltrato".

Cuando el resto de colaboradores de la mesa han resaltado que Màxim Huerta no informó a Sánchez de que fue condenado, la periodista ha subrayado que quizás "tampoco le habían preguntado": "Cuando tú vas a Estados Unidos te preguntan '¿usted viene a atentar contra el presidente?". Por ello, Quintana cree que no estaría de más hacer un pequeño cuestionario a quienes opten a ocupar un cargo de ministro, ya que "la gente no miente cara a cara".