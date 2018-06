El consejo de Laura Escanes a sus seguidores tras su problema médico

Laura Escanes dejó preocupados a sus seguidores este lunes con una publicación en Instagram Stories en la que contó que había estado en urgencias. La influencer detalló que unas aftas le impedían comer y beber agua, y que tendría que volver al médico. Escanes compartió más tarde una imagen en la que se estaba haciendo una analítica.

La pareja de Risto Mejide ha vuelto a utilizar los stories de su red social para enviar un mensaje a sus followers, después de haber visto cómo su mensaje "ha salido en millones de... bueno, en millones no, en montones de periódicos" que se han hecho eco de cosas que, al final, "tampoco son tan graves".

Sentada en el sofá junto a Mejide, la influencer ha explicado que ya está "muchísimo mejor" y ha aprovechado para enviar un mensaje, después de que muchos seguidores le recomendaran tomar algunas cosas que entendían que son "mano de santo" para su problema: "Cuando os pasen cosas así tenéis que ir al médico porque lo que te puede funcionar a ti puede que no lo haga conmigo".

Además, la youtuber ha indicado que "hay aftas y aftas". "Hay aftas que no te ni dejan hablar, como me ha pasado a mí, y otras que molestan", ha explicado, y ha apuntado que los motivos no siempre tienen por qué ser los mismos. Por ello, Escanes ha insistido: hay que ir al médico.