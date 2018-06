Sanders muestra las voces que Trump no quiere que oigas: el llanto de los niños migrantes

En Estados Unidos el drama de la política migratoria del presidente Donald Trump va en aumento. Pese a que él alardee de sus logros, las imágenes que están dando la vuelta al mundo dejan consternado a todo aquel que lo ve.

Prueba de ello es el tuit del excandidato demócrata Bernie Sanders, que ya cuenta con cerca de 30.000 retuits:

BREAKING: The U.S. government released horrifying footage of a child detention center in Texas. Together, we must defeat this inhumane and un-American action. pic.twitter.com/NGUyhQJ6TB