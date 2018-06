Graban a una pareja teniendo sexo en un avión y el vídeo tiene ya 6 millones de reproducciones

No resulta fácil descubrir cuál es el encanto de un avión, pero no es la primera vez que unos pasajeros son descubiertos, y grabados, mientras mantienen relaciones sexuales en las alturas.

El último ha caso ha tenido lugar en un vuelo a México. Los padres de Kiley Tully vieron que los pasajeros del asiento de atrás se venían arriba y en lugar de hacerse los locos, sacaron el móvil y registraron las maniobras amatorias de la parejas.

Las imágenes son ciertamente subidas de tono:

My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this........ pic.twitter.com/QxE6JskzuE