El aplaudido tuit de Sergio Ramos sobre las mujeres iraníes

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y de la selección española de fútbol, ha provocado el aplauso de muchos usuarios de Twitter tras publicar un mensaje este jueves sobre las mujeres iraníes.

Lo hizo tras el partido que España disputó ante Irán (0-1) y que fue histórico, no por el resultado ni por la brillantez del encuentro, sino porque por primera vez las mujeres podían acceder a un campo de fútbol para ver en pantalla grande el partido de su selección.

Ramos no quiso desaprovechar la ocasión para celebrar este hito histórico con un breve pero contundente mensaje en su cuenta de Twitter: "Ellas son las que han ganado esta noche. Espero que sea la primera de muchas". Junto a estas palabras, Ramos adjuntó la noticia del hecho histórico.

They are the ones who won tonight. Hopefully the first of many. https://t.co/ftnMwegZjz — Sergio Ramos (@SergioRamos) 20 de junio de 2018

Muchas de las respuestas han querido agradecer a Ramos el gesto de apoyo:

"Los dedos cruzados para que ocurra. Eres genial, capitán. ¡Espero que sean nuestros equipos los que pasen a la siguiente ronda la próxima semana!"

Fingers crossed for that❤️ you're awesome captain, hopefully next week it'll be our team(🇮🇷) and yours(🇪🇸) to go through next round from this group! — Taraneh (@EIspnFan) 20 de junio de 2018

Respect — آیت الله تناسلی🏳️ (@tanasoli) 21 de junio de 2018

"Amor desde Irán"

Love from IRAN 💙🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷💙 — hanane asefi (@hananeasefi) 20 de junio de 2018

"Gracias, eres el capitán de nuestros corazones"

Thank you



You are captain of our Hearts ❤ 🇮🇷 — یک او منفی 🇮🇷💙 (@Eghteshashgar1) 20 de junio de 2018

"Soy madridista e iraní. Y creo que todos los iraníes te debemos respeto por tu apoyo a nuestras mujeres. Gracias".

I'm a madridista and a iranian

And I think all the iranian people will give you their respect for your support of our womens

Thanks 🙏🏼 🇮🇷🇮🇷🇮🇷♥️♥️ 🇪🇸🇪🇸🇪🇸#WorldCupRussia2018 #ESPIRA #ESPIRN — فردریک فرندز (@ReZa_K_o_R_d) 20 de junio de 2018

"Gran trabajo hoy, ¡gracias por el mensaje!"

Great job today Ramos. Thanks for the message! pic.twitter.com/U6RZIXpKuT — Gol Bezan (@GolBezan) 20 de junio de 2018