La historia de un perro abandonado en Cartagena que encoge el corazón a Twitter

La historia de un perro abandonado en Cartagena está emocionando a miles de usuarios en Twitter este fin de semana.

La ha relatado el tuitero @EduMejuto en un mensaje en el que pide ayuda para que este can pueda volver a tener una familia.

Según cuenta en su tuit, la dueña del perro lo dejó en una perrera de Cartagena "diciendo que ya no lo quería". Desde entonces, asegura este usuario, "no come, ni bebe, ni hace nada de la tristeza que tiene". "Los propios de la perrera están pidiendo que lo saquen cuanto antes de la pena que les da", afirma.

Por esa razón, pide difusión para ayudar a "encontrarle familia". Por suerte, el mensaje, publicado este sábado por la noche, lleva ya más de 3.700 retuits:

Su dueña después d años lo ha dejado en la perrera de Cartagena diciendo q ya no lo quería. No come ni bebe ni hace nada d la tristeza q tiene. Los propios de la perrera están pidiendo q lo saquen cuanto antes d la pena q les da. Por favor difundir qpodamos encontrarle familia. pic.twitter.com/PZKf0zF0wL — Eduardo Mejuto Sánch (@EduMejuto) 23 de junio de 2018

Algunos se han ofrecido a hacerse cargo del perro en las respuestas al mensaje:

Donde podría dirigirme para adoptarlo .

Vivo en Murcia — Jesus Soler Lucas (@ittoogamironin) 23 de junio de 2018

Pero la mayoría ha mostrado su tristeza y frustración por lo que acababan de leer:

Ojalá la dejaran a ella tirada en una gasolinera. Quien es capaz de hacer eso con su compañero, no merece que la vida le trate bien. — Trump...Donald Trump. (@manuel_reye) 23 de junio de 2018

No me puedo creer qur alguien haga eso, después de 7 años con mi perro si es posible cada día lo quiero más, no puedo ni imaginarme separarme de él. ¿No se puede denunciar a estas "personas"? — Cherry pie (@Aburriadelavida) 24 de junio de 2018

Los perros tienen mejor corazón que los humanos. Aman a quien les deja abandonados...... — Javier Villán (@J_Villan) 23 de junio de 2018

Pero cono se puede ser tan HDLGP??? Anoche mismo estuve a nada de partirme la cara con 3 subnormales que habían tirando cohetes a 100 metros de un desfile canino en mi pueblo. Y no eran niños, el mayor rondaba los 60 años. — Uno del Sur (@JuanDi651980) 24 de junio de 2018

Estoy llorando con esto. No hay derecho ninguno a hacerlo esto a ningún ser vivo 😭 — Alba (@dawntokyoblues) 23 de junio de 2018

Que triste..

Con el cariño que dan joder y que los abandonen así.

Esperemos que la vida le de una lección a su ex-dueña. — Rume Sin Mas (@RumeMas) 24 de junio de 2018

Sin embargo, el animal ya tiene nueva familia y, según cuenta el Centro de Acogida y Tratamiento de Animales Domésticos de Cartagena (CATAD) en su cuenta de Facebook, hasta nuevo nombre (antes se llamaba Federico y ahora es Máximo).

