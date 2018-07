Cospedal la lía en Twitter con una cita falsa de 'El Quijote' en plenas primarias

María Dolores de Cospedal afronta hoy un día crucial para su futuro. La precandidata a la presidencia del PP, en pleno día de primarias, se ha dedicado a dar cuenta en las redes sociales, primero, de su agradecimiento a los que la apoyan y, más tarde, del desayuno con el que iba a reponer fuerzas para la jornada.

Pero, además, ha colgado un bonito mensaje en su cuenta oficial de Twitter, motivador, pero que tenía un error de bulto. "Hoy es el día. Muchas gracias por todo a los que me acompañáis en este maravilloso camino", escribía a las 10:43 de la mañana en la red social, un texto estupendo si no fuera porque lo acompaña una foto de una cita apócrifa de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes.

"Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos (...) y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén", reza el texto que ha adjuntado Cospedal en su tuit.

Hoy es el día. Muchas gracias por todo a los que me acompañáis en este maravilloso camino. pic.twitter.com/9N8cMUi3pb — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 5 de julio de 2018

Rápidamente, los usuarios de Twitter han cargado contra Cospedal, porque no, el texto no es cervantino, sino un fake que lleva años moviéndose por las redes sociales. "Esa cita es más falsa que un finiquito en diferido", "No falla. Metió la gamba @begonavillacis y ahora Cospedal. Cortadas por el mismo patrón" o "Hoy es el día para que empiece a leer el Quijote porque la cita no es de Cervantes, sino de un pseudopoema atribuido a la madre Teresa de Calcuta", son algunos de los tuits que ha recibido Cospedal en respuesta a su publicación.

Recuerdan, de hecho, que Begoña Villacís, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, leyó lo mismo en el último pleno para conmemorar el día del libro. Pero tampoco era, claro.

Cospedal, al fin, ha tenido que rectificar en la misma red social.

Me lo mandó un amigo por Whatsapp esta mañana, me gustó lo que decía y lo tuiteé. Ahora ya sé que la cita no es del Quijote pero lo que dice sigue siendo válido, incluido lo de que la cosa más fácil es equivocarnos. Y es que es mucho más importante el mensaje que quién lo dice. https://t.co/7523wBjI9H — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 5 de julio de 2018

"Me lo mandó un amigo por Whatsapp esta mañana, me gustó lo que decía y lo tuiteé. Ahora ya sé que la cita no es del Quijote pero lo que dice sigue siendo válido, incluido lo de que la cosa más fácil es equivocarnos. Y es que es mucho más importante el mensaje que quién lo dice", explica.

Los nervios, han sido los nervios. Seguro.