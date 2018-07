Ojo a lo que muestra Google Maps cuando buscas esta calle de Roma

Google Maps es una herramienta maravillosa: en cuestión de segundos te permite localizar una calle, explorar sus alrededores y hacerte una idea exacta de dónde estás y lo que tienes alrededor. La utilidad de Google, además, brinda de vez en cuando imágenes curiosas que no tardan mucho en hacerse virales.

Es el caso de lo que ha encontrado un internauta al buscar en Maps una calle de Roma. Si introduces Largo di Torre Argentina en la herramienta y pulsas la opción Street View.

Google street view in Rome pic.twitter.com/kH9sCESmAX

El mensaje de AwwwCats, cuenta especializada en fotos de gatos, se ha convertido en un fenómeno viral y ya tiene más de 36.000 retuits y casi 100.000 'me gusta'.

No sólo eso: muchos se han lanzado a localizar a los animales y han conseguido nuevas tomas de su reposo entre los monumentos históricos de la capital italiana:

I found it!!!!✨✨And there is a other cat left handside!🤩 pic.twitter.com/AWky7mNl3M